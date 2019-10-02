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رياضة

ليفربول محمد صلاح في مهمة سهلة أمام سالزبورج بدورى أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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نور عادل
يستضيف نادي ليفربول الانجليزي منافسه فريق ريد بول سالزبورج النمساوي اليوم الاربعاء بالمباراة المقرر لها ان تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد انفيلد في انجلترا في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يبحث عن الفوز فقط، خاصة لتعويض خسارته على يد فريق نابولي في الجولة الأولى من دور مجموعات.
بينما على الجانب الأخر يحاول فريق ريد بول سالزبورج ان يحقق المفاجاة وتحقيق نتيجة ايجابية خارج ارضه امام بطل دوري أبطال أوروبا.

ويحتلفريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري ابطال اوروبا بدون اهداف، بينما يأتي الفريق النمساوي في المركز الثاني بثلاث نقاط في رصيده.
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