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أخبار العالم

لإنقاذ البشرية.. نص رسالة غاندي إلى هتلر لوقف الحرب العالمية.. صورة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
غاندي وهتلر
غاندي وهتلر
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شريف سيد
نشرت وسائل الإعلام العالمية رسالة خطية بعثها الزعيم الروحي للهند مهاتما غاندي، إلى الزعيم النازي أدلوف هتلر، طالبه فيها بعدم شن حرب ضد دول أوروبا، ما يدمر حياة الملايين.

وكتب غاندي في رسالته إلى هتلر، التي جاءت بتاريخ عام 1939.

"صديق هتلر
دعوني أصدقائي للكتابة إليك من أجل إنقاذ البشرية، لكنني قاومت طلبهم، بسبب الشعور بأن أي رسالة مني إليك ستكون وقاحة. يخبرني شيئا ما أنه يجب ألا أحسب خطواتي، وأنني يجب أن أرسال مناشدتي إليك من أجل هذا الشئ الذي يستحق.

من الواضح تمامًا أنك اليوم الشخص الوحيد في العالم الذي يمكنه منع الحرب التي قد تنقل البشرية إلى الوحشية. يجب أن تدفع هذا الثمن لكائن مهما كان يستحق الأمر، أليس الأمر يبدو لك كذلك؟.

هل ستسمع إلى شخص تعمد تجنب أسلوب الحرب دون نجاح كبير؟ على أي حال أتوقع مغفرتك، إذا كنت قد أخطأت في الكتابة لك".

ويظهر من الرسالة التي بعثها غاندي إلى هتلر، محاولاته المستميتة في منع الحرب، الذي تسببت في مقتل الملايين حول العالم بعد ذلك.
لإنقاذ البشرية.. نص رسالة غاندي إلى هتلر لوقف الحرب العالمية.. صورة
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