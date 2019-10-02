مهمة لخسارة الوزن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية

تعتبر البامية من الأطعمة الموسمية التي تظهر قبل دخول الشتاء، وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي فوائد البامية التي تجعلك لن تستغني عن تناولها أبدا.



فوائد البامية:

• تحتوي على حمض الفوليك

• تحتوي على الكثير من الألياف

• مصدر غنى لفيتامين A

• مصدر غنى لفيتامين C

• لديها وفرة من المواد المضادة للأكسدة

• تحتوي على فيتامين K

• أمراض القلب



تساعد الألياف القابلة للذوبان في البامية على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض القلب، كما تحتوي البامية على البكتين الذي يساعد في خفض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم عن طريق تغيير إنتاج الصفراء في الأمعاء.



• تخفيف الوزن

تعتبر البامية من أفضل الخضراوات التي ينصح بتناولها عند اتباع برامج حمية لتخفيف الوزن، وذلك لعدم احتوائها على أي سعرات حرارية، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية المساعدة في الحفاظ على الوزن.



• سرطان القولون

يعمل تناول البامية على تحسين صحة القولون عن طريق السماح له بالعمل بمعدل كفاءة عالي، بحيث يعمل على تنظيف الأمعاء، ويحد من خطر الإصابة بالسرطان.