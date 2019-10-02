تكريم أبطال مسرحية طقوس الإشارات والتحولات

قام الصالون الثقافي لنادي محافظة الفيوم بتكريم ابطال مسرحية( طقوس الإشارات والتحولات ) بمناسبة حصولهم على جوائز عديده من المهرجان القومي للمسرح الدوره ال 12 لهذا العام المصري الذي اقيم علي خشبه مسرح الجمهوريه بعابدين.



والأبطال هم الفنان محمود عبد المعطي والفنانة جيهان رجب والفنان محمود عبد المعطي هو رئيس قسم المسرح بفرع ثقافة الفيوم وشاعر وممثل ومؤلف مسرحي ممارس للنشاط الأدبي والمسرحى في الثقافة الجماهيرية منذ عام 1989.



حصلت الفنانة جيهان رجب علي جائزه المركز الاول تمثيل في المهرجان القومي للمسرح المصرى في دورته 12 عن دور (الماسه)في العرض المسرحي لفرقة الفيوم القومية انتاج الهيئة العامه لقصور الثقافة اخراج سامح الخضرى عام 2019 .





