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محافظات

هيئة تنمية الصعيد تدرس إقامة مشروعات تنموية في سوهاج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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خالد رياض
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مع اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، سبل إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية، وخدمية بالمحافظة في كافة القطاعات؛ لتعظيم إمكانات المحافظة الاقتصادية، بحضور الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء  وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، وتوافر كافة المقومات اللازمة للمناطق الصناعية بسوهاج، فضلًا عن ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وأيدي مهرة في الصناعات الحرفية والمنسوجات اليدوية بأخميم، وصناعة الأثاث بطهطا.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الموجودة بالمحافظة وتعظيم الإستفادة منها؛ لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي أكبر، وخاصة مشروع إنتاج اللحوم والألبان بقرية الديابات بأخميم، ومشروعات الإنتاج الداجني بالأحايوة شرق، والعيساوية، وحي غرب، بالإضافة إلى مشروعات التسمين، وميكنة المواقف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول دراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية، وتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن وفد الهيئة قام بجولة تفقدية لمدينة سوهاج الجديدة، وبعض المواقع والمناطق الصناعية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء سامي الشناوي، استعداد الهيئة البدء في دراسة إقامة ودعم مشروعات تنموية بالمحافظة في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من المشروعات المقامة، وميكنة منظومة المواقف بالمحافظة، والذي يأتي ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وتوفير فرص العمل للشباب، واستغلال خبراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
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