Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعديل بيانات قيد سندات الرحاب للتوريق الإصدار الثالث الشريحة ج نوفمبر 2020

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
تعديل بيانات قيد سندات اسم الشركة: سندات الرحاب للتوريق الإصدار الثالث الشريحة ج نوفمبر 2020 احاطة لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 01102019 بالاتى:-

تعديل بيانات قيد سندات الرحاب للتوريق الإصدار الثالث الشريحة ج نوفمبر 2020 اصدار 14122015 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 11 " لتصبح القيمة الاجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 7,031,208.31 جنيه مصرى موزعا على عدد 274,000 سند بقيمة إسمية قدرها 25.661344197 جنيه مصرى للسند الواحد علما بانه.

أولا: تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 30092019 تحت كود الترقيم الدولي EGB69471S070 . 

ثانيا: التصنيف الائتمائى لتلك الشريحة هو (A ) طبقا للتصنيف الائتمائى لشركة ميريس فى 06052019 بمعدل عائد سنوى ثابت يعادل 11.49 % يصرف شهريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالأسباب.. نادر شوقي يكشف تفاصيل غياب حسام غالي عن دكة الجونة

كريم قاسم مع الفنانات يرفع شعار ممنوع اللمس.. صور

بـ عقلانية.. الجفري يعطي مذيع bbc درساً في الديمقراطية لانتقاده السيسي.. شاهد

ياسر جلال يكشف لـ صدى البلد سر محافظته على نجاحه

قادمة من دبي.. مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم اليوم

لإنقاذ البشرية.. نص رسالة غاندي إلى هتلر لوقف الحرب العالمية.. صورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي