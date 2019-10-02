تعديل بيانات قيد سندات اسم الشركة: سندات الرحاب للتوريق الإصدار الثالث الشريحة ج نوفمبر 2020 احاطة لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 01102019 بالاتى:-





تعديل بيانات قيد سندات الرحاب للتوريق الإصدار الثالث الشريحة ج نوفمبر 2020 اصدار 14122015 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 11 " لتصبح القيمة الاجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 7,031,208.31 جنيه مصرى موزعا على عدد 274,000 سند بقيمة إسمية قدرها 25.661344197 جنيه مصرى للسند الواحد علما بانه.





أولا: تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 30092019 تحت كود الترقيم الدولي EGB69471S070 .



