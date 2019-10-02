رئيس جامعة العريش يعلن عن تيسيرات كبرى لأبناء سيناء.. تفاصيل

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماع الأخير بجامعة بورسعيد، على قبول جميع طلاب الأزهر بنين وبنات بجامعة العريش.



وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، استمرار قبول تحويلات أبناء المحافظة من الطلاب الدارسين في كليات جامعة الأزهر إلى الكليات المناظرة لها في جامعة العريش، إلى جانب قبول الدبلومات الفنية في الكليات المختلفة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد "النادي" في بيان، الأربعاء، استمرار التيسيرات المقدمة لأبناء المحافظة، وفي مقدمتها إعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من رسوم الإقامة في المدينة الجامعية بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكذلك الرسوم الدراسية.



كما أعلن عن افتتاح كلية الطب البشري العام القادم، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي، وتخريج كوادر طبية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات، وفتح أقسام جديدة لإتاحة فرص العمل أمام أبناء المحافظة.



وقال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن حلم انطلاق الدراسة بكلية طب العريش ينتظر تحقيقه كل أهالي شمال سيناء ، لافتا إلى المميزات التى ستتوفر فى الكلية ، نظرا لدعم الدولة الذى تحظى به سيناء، خاصة أن المحافظة في احتياج شديد لكلية طب لسد العجز في التخصصات..وأوضح الدكتور حبش النادى، أنه سيتم إنشاء فصول لكلية الطب تبدأ من السنة الخامسة والسادسة بالنسبة للدارسين الحاليين في كليات الطب، وسوف يتم افتتاحها العام الجامعي القادم 2020\2021م، وسيواكب إنشاء الكلية إنشاء مستشفي جامعي ومعهد للتمريض.وأكد أهمية توفير كوادر طبية تعليمية على مدار الأسبوع، للصالح العام والطلبة والمرضى الذين ستقدم لهم الخدمة.



وأشار إلى تخفيض رسوم الدراسات العليا في كافة كليات الجامعة لتصبح بواقع 4000 جنيه بدلا من ٥٥٠٠ جنيه بالنسبة للدكتوراه، 3000 جنيه بدلا من 4000 جنيه بالنسبة للماجستير، 2000 جنيه بدلا من 2700 جنيه بالنسبة للدبلومات.



وذكر الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، أنه يجرى حاليًا الإعداد والتجهيز لافتتاح عدد من الأعمال الإنشائية والمشروعات الإنتاجية في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى بذل قصارى الجهود من أجل سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لافتتاحها في الموعد المقرر.



وقال النادي إنه سيتم الانتهاء من مختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات الإنتاجية ، ومن بينها: (مبنى معامل كلية الطب البشري - مبنى الإدارة الطبية لخدمة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين - مباني كليات الاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية والطب البيطري والتجارة -مبنى للخدمات الطلابية المتنوعة)، بالإضافة إلى المخطط العام للجامعة الذي يتضمن المساحات الخضراء والطرق، إلى جانب المشروعات الإنتاجية التي تقوم الجامعة بتنفيذها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، حيث يجرى إقامة 10 أحواض سمكية على مرحلتين لإنتاج أسماك البلطي، مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الأرانب والدواجن والسمان، ومزارع الجامعة لإنتاج الخضروات وغيرها.للمساهمة في سد احتياجات أهالي المحافظة بأسعار مناسبة، مؤكدًا على دور الجامعة في خدمة البيئة ودعم مجالات التنمية.



ولفت إلى أن هناك عددا من التخصصات الجاري إنشاؤها قريبا والتي ترتبط مع البيئة التابعة لشبة جزيرة سيناء، وستساهم في فتح مجالات كثيرة للعمل أمام أبناء المحافظة واكتشاف واستخراج الثروات الطبيعية في سيناء، وإنشاء كلية الثروات الطبيعية والتقنية الحيوية، ستتيح دراسة برنامج "النانو تكنولوجي" لدراسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج" البايو تكنولوجي" ، إلى جانب برامج الطاقة الجديدة والمتجددة لاستغلال طاقة الرياح والشمس في توليد الطاقة واستخراج مياه الآبار.