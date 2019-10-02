انتشال التميمى لـ صدى البلد: مهرجان الجونة الأكثر جذبا في المنطقة.. أتفهم اهتمام السوشيال ميديا بـ أزياء النجمات على السجادة الحمراء.. البحر الأحمر السينمائى لا يشكل خطرا علينا.. فيديو

انتشال التميمى في حوار لـ "صدى البلد":

أتفهم اهتمام السوشيال ميديا بـ أزياء النجمات على السجادة الحمراء

البحر الأحمر السينمائى لا يشكل أى خطر على مهرجان الجونة

أكد انتشال التميمى، مدير مهرجان الجونة السينمائى، أنه لن يسعى خلال العام المقبل للعمل على أى تغيير طارئ بسبب انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى جدة.وقال انتشال التميمى، في حوار لـ "صدى البلد"، إن الجونة السينمائى لا يعنيه أى مهرجان دولى آخر فى المنطقة، وإنه يعمل وفقا لخطة منظمة لترسيخ نجاحاته خلال الدورات الثلاثة الماضية.وأضاف انتشال التميمي أن أى مهرجان دولى جديد سوف يشكل إضافة حقيقية، خاصة فى دولة مثل المملكة العربية السعودية وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على السينما فى المنطقة بأسرها، خاصة أن على رأسه مجموعة عمل منفتحة ولديها رؤية واعدة نحو الفن السابع.وتابع: "ليس لدى الجونة السينمائى أى تخوفات من أى مهرجان فى المنطقة، خاصة أننا حصلنا على ما نريده من الأفلام بالكامل، فى الوقت الذى سوف تحصل باقى المهرجانات على نصيب جيد من الأفلام سواء العالمية أو العربية فى ظل تقدم نسبى فى إنتاج الأفلام العربية".ورد مدير مهرجان الجونة السينمائي الدولي، على الهجوم الذي طال المهرجان خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما اتهامه بالاهتمام المفرط في عروض السجادة الحمراء، وبالتالي استعراض أزياء النجمات دون التركيز على الأفلام والفعاليات، قائلا إن الأهم بالنسبة لإدارة المهرجان هو القيام بعملهم على أكمل وجه، فى وجود كم مفرح من الجمهور يتابع الأنشطة اليومية.وأضاف انتشال التميمي: "أتفهم اهتمام السوشيال ميديا بالشو الذى يحويه المهرجان، في وجود حوالي 120 نجمًا سينمائيًا على السجادة الحمراء وحفل افتتاح مبهر، وبالتالي ربما ليس بالأمر المتكرر أن يشاهدوا كل هذه الأسماء في مكان واحد، ولكن التغطية الصحفية تستمر من قبل عدد كبير من الصحفيين والنقاد في نقل ما حدث لبضعة أشهر عقب انتهاء الحدث، وهو أمر نادر الحدوث".وأوضح أن التغطية الصحفية التي صاحبت الجونة السينمائي خلال الدورتين الماضيتين كانت مهولة، ولم يحظَ بمثلها أي مهرجان آخر في المنطقة من قبل.وأكد أن سياسة المهرجان لم تكن لتسير خلف أى توجهات إقليمية، ولكن صاحب إنشاء المهرجان منذ انطلاقه شكل مميز له ولمدينة الجونة الساحرة.وقال انتشال التميمي إن النجاح الذى تحقق خلال الثلاث دورات الماضية سيتم الحفاظ عليه والبناء فوقه، حتى يترسخ مفهوم أنه الأكثر جذبا فى المنطقة، بما يحويه من فعاليات وأفلام وضيوف أيضا.وأضاف أنه لم يكن ليكبر هذا المهرجان دون الالتزام من الأخوين ساويرس، ودعم الدولة المصرية على جميع الأصعدة، وفريق العمل الرائع الذى يتكاتف للخروج دورة تلو الأخرى فى أبهى صورة.