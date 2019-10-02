فيديو يسخر من جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الفتنة فى تركيا.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو يسخر من جماعة الإخوان والقنوات الداعمة لهم فى تركيا ويكشف تزييفهم للحقائق.



وأشعل الفيديو موقع "فيس بوك" وتفاعل معه الرواد معلقين: "تحيا مصر، ربنا يحفظ مصر من كل سوء، تسلم كلامك، عندك حق فى كل كلمة، تحيا مصر ويحيا رئيسنا".



يذكر أن ميدان الشهيد هشام بركات والمنصة بمدينة نصر شهدا نزول الآلاف من أبناء مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال، ومؤسسات الدولة كافة، ليكون بذلك بمثابة "الضربة القاضية" لتلك الدعوات المشبوهة التى تستهدف الفوضى والخراب.











