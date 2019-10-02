Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فيديو يسخر من جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الفتنة فى تركيا.. شاهد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو يسخر من جماعة الإخوان والقنوات الداعمة لهم فى تركيا ويكشف تزييفهم للحقائق.

وأشعل الفيديو موقع "فيس بوك" وتفاعل معه الرواد معلقين: "تحيا مصر، ربنا يحفظ مصر من كل سوء، تسلم كلامك، عندك حق فى كل كلمة، تحيا مصر ويحيا رئيسنا".

يذكر أن ميدان الشهيد هشام بركات والمنصة بمدينة نصر شهدا نزول الآلاف من أبناء مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال، ومؤسسات الدولة كافة، ليكون بذلك بمثابة "الضربة القاضية" لتلك الدعوات المشبوهة التى تستهدف الفوضى والخراب.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب داخل الإخوان.. منشق يشن هجوما عبر السوشيال ميديا: ضحكوا عليكم باسم الدين..وبيلعبوا تحت الترابيزة لمصالحهم.. نواب: جماعة إرهابية تسيء للإسلام.. وساهمت بأموالها المشبوهة فى تدمير دول

تهدف إلى لـ ترويع المواطنين .. 5 منشقين عن الإرهابية بالغربية يكشفون سياسية الجماعة

رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو للمقارنة بين الاستقرار وخراب البلاد

مكرم محمد أحمد: المصريون لن يقبلوا عودة جماعة الإخوان الإرهابية

بهذه الكلمات.. فيفى عبده تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

ترشيحاتنا

تعرف على أنواع النفقات والفرق بينها وبين الأجور في قضايا الخلافات الزوجية

ماذا يفعل المصلي إذا سمع اسم النبي أثناء الصلاة؟

أنجاس.. أم تقتل ابنتيها جوعًا وخنقًا.. بسبب معتقدات دينية غريبة

بالأسباب.. نادر شوقي يكشف تفاصيل غياب حسام غالي عن دكة الجونة

طارق الشناوي: هنيدي لا يستحق جائزة مهرجان الجونة.. وتكريمه قلل من قيمتها.. فيديو

ياسر جلال يكشف لـ صدى البلد سر محافظته على نجاحه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي