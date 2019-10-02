أحمد بدير: كفاية شائعات.. ومسلسل كتف قانوني يعرض قريبا

نفى الفنان أحمد بدير أن لا صحة لتوقف مسلسل "كتف قانوني" الذي كان من المقرر عرضه الفترة الماضية .





حيث صرح لصدي البلد: لا أعرف سبب التأجيل ولكن سوف يعرض الفترة المقبلة خارج الموسم الرمضاني فالمسلسل لم يتم وقفه كما تردد مؤخرا كل هذه الشائعات لا صحة لها وأتمنى من مروجي الشائعات التوقف عن هذه الأمور لأنها أصبت " بايخة ".



