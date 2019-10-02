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فن

أحمد بدير: كفاية شائعات.. ومسلسل كتف قانوني يعرض قريبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
احمد بدير
احمد بدير
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شيرى نبيل
نفى الفنان أحمد بدير أن لا صحة لتوقف مسلسل "كتف قانوني" الذي كان من المقرر عرضه الفترة الماضية .

حيث صرح لصدي البلد: لا أعرف سبب التأجيل ولكن سوف يعرض الفترة المقبلة خارج الموسم الرمضاني فالمسلسل لم يتم وقفه كما تردد مؤخرا كل هذه الشائعات لا صحة لها وأتمنى من مروجي الشائعات التوقف عن هذه الأمور لأنها أصبت " بايخة ".

مسلسل "كتف قانوني" يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
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أحمد بدير يكشف عن دوره في مسلسل كتف قانوني

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