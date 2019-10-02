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أخبار العالم

رعاية واهتمام.. الخارجية الكويتية تتحدث عن أوضاع الوافدين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية تتحدث عن أوضاع الوافدين
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دعاء أبوهشيمة
قالت وزارة الخارجية إن الكويت تسعى بشكل دائم إلى توفير الظروف المناسبة وضمان حقوق العمالة الوافدة؛ مؤكدة أن العمالة الوافدة تساعد بشكل كبير ازدهار الاقتصاد ومقومات التنمية بأشكالها المختلفة، وذلك في ردا على سؤال حول أوضاع العمالة في الكويت.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، عقب مشاركته في افتتاح ندوة حول جهود الكويت لرعاية كبار السن نظمتها وزارة الخارجية، إن الكويت لديها تشريعات وقوانين كثيرة في التعامل مع العمالة الوافدة مؤكدا استعداد الكويت الدائم لتطوير القوانين بما يحقق العدالة مع العمالة ويحفظ لها حقوقها.

وتابع: "الكويت مشهود لها في المحافل الدولية في هذا الإطار بتعاملها مع العمالة الوافدة"، مؤكدا أن حرص البلاد على الاهتمام بحقوق الإنسان يعد ترجمة للدستور الكويتي الذي أولى الانسان ما يستحقه من رعاية واهتمام.

واضاف في كلمته أن اهتمام الكويت بحقوق الانسان نابع من ايمانها بتلك الحقوق واثرها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء.
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