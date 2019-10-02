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توك شو

لدمج المسنين.. إطلاق دور رعاية جديدة بإمكانيات ضخمة.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
دور رعاية للمسنين
دور رعاية للمسنين - أرشيفية
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شيرين عادل
قالت سونيا شرف الدين، مهندسة بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزراة الإسكان: إنه تم إطلاق دار أم كلثوم للمسنين وذلك ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وكشفت سونيا شرف الدين خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء ، عن رفع كفاءة أربعة عنابر وعوامل التغذية بالمياه والكهرباء على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة ، والصرف الصحى بدار أم كلثوم للمسنين. 

وأوضحت سونيا شرف الدين ، أن الهدف الرئيسى من إطلاق مشروع دار أم كلثوم للمسنين رفع كفاءة البنية التحتية والجهاز الوظيفى وتدعيمه بتحقيق أعلى درجات الأمان بداخل دور الرعاية ودمج المسنين بداخل المجتمع .

يذكر أن اليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 2 أكتوبر من كل عام .
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