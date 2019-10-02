لدمج المسنين.. إطلاق دور رعاية جديدة بإمكانيات ضخمة.. فيديو

قالت سونيا شرف الدين، مهندسة بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزراة الإسكان: إنه تم إطلاق دار أم كلثوم للمسنين وذلك ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية.





وكشفت سونيا شرف الدين خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء ، عن رفع كفاءة أربعة عنابر وعوامل التغذية بالمياه والكهرباء على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة ، والصرف الصحى بدار أم كلثوم للمسنين.





وأوضحت سونيا شرف الدين ، أن الهدف الرئيسى من إطلاق مشروع دار أم كلثوم للمسنين رفع كفاءة البنية التحتية والجهاز الوظيفى وتدعيمه بتحقيق أعلى درجات الأمان بداخل دور الرعاية ودمج المسنين بداخل المجتمع .



