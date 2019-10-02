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تعليم

رئيس جامعة بنها ينفي سقوط السلم الرئيسي بمبنى الإدارة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعمال الصيانة التى تجرى داخل السلم الرئيسي بإدارة الجامعة وذلك فور ظهور بعض التنميلات بين فواصل الدرج في بعض الأماكن.

واطمأن السعيد يرافقه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسامية عبدالحميد امين عام الجامعة على أعمال الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين علي ادارة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الوضع أمن تماما والعمل يسير بشكل منتظم ، نافيا ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بسقوط سلم الإدارة وارتباك فى سير العمل بسبب بأعمال الترميمات مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها إثارة البلبلة بين المترددين على الجامعة .

وأوضح الجامعة تقدم جميع خدماتها للمترددين عليها بصورة طبيعية من خلال نقل بعض الإدارات بقاعات بالدور الأرضي والأول بمبني الإدارة و مجمع الكليات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
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