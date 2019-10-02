أحمد بدير: لم أنزعج من عرض أعمالي خارج موسم رمضان

قال الفنان أحمد بدير إنه لم ينزعج من عرض أعماله خارج الموسم الرمضاني، خاصة أن الموسم الجديد أثبت نجاحه.



وأضاف أحمد بدير، في تصريح لـ"صدى البلد": "شهر رمضان مليء طوال اليوم بالصوم وصلاة التراويح، وهناك أعمال عديدة تعرض في هذا الشهر والمشاهد يشعر بضيق في الوقت ولا يجد وقت لمتابعة هذه الأعمال، أنا من سبق وناديت مع كثير من الزملاء بضرورة وجود مواسم جديدة بعيدا عن شهر رمضان".



مسلسل "كتف قانوني" يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.

