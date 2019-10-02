القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى المواطنين بالمنوفية والجيزة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان بنشرب مياه ملوثة.





أهالى قرية دروة يشتكون من تحول المياه لـ الأسود " جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية افادت بان قرية دروة تتغذي من محطة دروة المرشحه وتم الانتقال الى القرية ورفع عينات من المحطة وعينات من اماكن مختلفة من الشبكة ونتائج العينات المبدئية مطابقة للمواصفات.





وأفادت الشركة فى ردها على الشكوى المنشورة بعنوان " سكان شارع خالد عبدالعاطي بأرض اللواء يستغيثون من انقطاع المياه وانتشار القمامة " بأن شوارع الطريق الأبيض والصفطاوي بالجيزة منفذة بالجهود الذاتية وبمواسير ذات أقطار غير مناسبة.



