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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى المواطنين بالمنوفية والجيزة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان بنشرب مياه ملوثة.

أهالى قرية دروة يشتكون من تحول المياه لـ الأسود " جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية افادت بان قرية دروة تتغذي من محطة دروة المرشحه وتم الانتقال الى القرية ورفع عينات من المحطة وعينات من اماكن مختلفة من الشبكة ونتائج العينات المبدئية مطابقة للمواصفات. 

وأفادت الشركة فى ردها على الشكوى المنشورة بعنوان " سكان شارع خالد عبدالعاطي بأرض اللواء يستغيثون من انقطاع المياه وانتشار القمامة " بأن شوارع الطريق الأبيض والصفطاوي بالجيزة منفذة بالجهود الذاتية وبمواسير ذات أقطار غير مناسبة. 

وشهدت المنطقة توسع عمرانى غير مسبوق خلال السنوات الماضية وكثافات سكانية عالية علما بأنه سيتم قريبا جدا البدء فى تنفيذ مشروع مد شبكات مياة شرب جديدة وخزان أرضى ورافع من خلال الوكالة الفرنسية لتحسين الضغوط بالمنطقة وتقليل ساعات الانقطاع.
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