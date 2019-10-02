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تعليم

التعليم العالي: إنشاء معهد فني جديد للتمريض داخل مستشفى وادى النيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الوزاري رقم 3009 لسنة 2019 بإنشاء معهد فنى للتمريض داخل مجمع مستشفى وادى النيل، ومن المقرر أن تكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان، حيث يمنح بعدها الخريج شهادة دبلوم المعهد الفنى للتمريض وتعتمد من وزارة التعليم العالى وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

ويقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتقوم مستشفى وادى النيل بالإشراف على المعهد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وذلك من حيث أداء الامتحانات النظرية والمعملية والعملية.

ويعين مدير المعهد بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بينما يعين مدير عام مستشفى وادى النيل الكوادر الإدارية اللازمة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للمعهد، بالإضفة إلى تعيين الكوادر العلمية والفنية اللازمة.

ويتم التدريس وفقا لضوابط وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويندب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المماثلة والوزارات المعنية والمتخصصين وفقا لضوابط وشروط الانتدابات.
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