كلام جروبات.. احذرى هذه النصائح خلال فترة حملك..فيديو

قال الدكتور عبدالله محمد موسى، استشاري الحمل الحرج: إن أشهر السلوكيات الخاطئة التى تنتهجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل هو عدم المتابعة.



وكشف عبد الله موسى ، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء ، إن الأم الحامل تعتمد على نصائح والدتها ، ومجموعة جروبات مثل فتكات دوت كوم و غيرها من المجموعات على وسائل التواصل الإجتماعى لأخذ نصائح أثناء فترة حملها بعيدة عن الحقائق الطبية ، وهو ما يعرضها لأخطار جسيمة ودخولها فى دائرة الحمل الحرج ويهدد سقوط جنينها بدلأ من المتابعة الدورية مع طبيب مختص .



وأوضح عبد الله موسى ، إن التدخين و تناول عقاقير طبية غير مصرح بها للأم يعرضها لأمراض وتبعات وخيمة من الممكن أن تؤثر على حملها بصورة سلبية .



وتابع عبد الله موسى ، إن التدخين سواء المباشر أو غير المباشر يؤثر بدوره على صحة الأم والطفل وخاصة على مشيمة الجنين ويفضل إذا كان زوجها مدخن يفضل التدخين فى مكان مفتوح تجنبا لصحة الجنين .