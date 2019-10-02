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توك شو

كلام جروبات.. احذرى هذه النصائح خلال فترة حملك..فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
امرأة حامل
امرأة حامل
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شيرين عادل
قال الدكتور عبدالله محمد موسى، استشاري الحمل الحرج: إن أشهر السلوكيات الخاطئة التى تنتهجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل هو عدم المتابعة.

وكشف عبد الله موسى ، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء ، إن الأم الحامل تعتمد على نصائح والدتها ، ومجموعة جروبات مثل فتكات دوت كوم و غيرها من المجموعات على وسائل التواصل الإجتماعى لأخذ نصائح أثناء فترة حملها بعيدة عن الحقائق الطبية ، وهو ما يعرضها لأخطار جسيمة ودخولها فى دائرة الحمل الحرج ويهدد سقوط جنينها بدلأ من المتابعة الدورية مع طبيب مختص .

وأوضح عبد الله موسى ، إن التدخين و تناول عقاقير طبية غير مصرح بها للأم يعرضها لأمراض وتبعات وخيمة من الممكن أن تؤثر على حملها بصورة سلبية .

وتابع عبد الله موسى ، إن التدخين سواء المباشر أو غير المباشر يؤثر بدوره على صحة الأم والطفل وخاصة على مشيمة الجنين ويفضل إذا كان زوجها مدخن يفضل التدخين فى مكان مفتوح تجنبا لصحة الجنين .
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