عطل يتسبب في إيقاف Tweetdeck

قالت الشركة المالكة لموقع تويتر "Twitter"، إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك "Tweetdeck"، المملوكة لها تعرضا لعطل وانقطاع في الخدمة عن آلاف من المستخدمين حول العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، أوضحت الشركة في تغريدة أمس، الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة، نحن نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع الطبيعي قريبًا".



وقد أبلغ أكثر من أربعة آلاف مستخدم موقع "آوتيدج دوت ريبورت"، المتخصص في رصد بلاغات الأعطال عبر الإنترنت، من دول مختلفة حول العالم منها اليابان وكندا والهند.



يذكر أن تويت ديك "Tweetdeck"، هو تطبيق يستخدمه الصحفيون ومنتجو المحتوى لرصد وإدارة التغريدات من عدة حسابات على موقع تويتر، يعد في الأصل تطبيق مستقل تم إطلاقه في شهر يوليو عان 2008، استحوذت عليه شركة تويتر فيما بعد.