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ديني

كيف تحصل البركة في الرزق؟.. تعرف على هذا الذكر.. وسببان لانعدامها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
كيف تحصل البركة في
كيف تحصل البركة في الرزق
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عبد الرحمن محمد
البركة في الرزق أهم من كنوز الدنيا، فقد يملك الإنسان ملايين الجنيهات أو الدولارات أو الريالات وبدون البركة تصبح هذه الأموال سراب، والبركة في الرزق لا تكون في المال فقط، فقد تكون في الأبناء او في الزوجة، وقال الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر والداعية إن "الله سبحانه وتعالى يسبح بنفسه كما نحن نسبح به سبحانه وتعالى".

وأضاف الدكتور محمد وهدان خلال تقديمه احدى البرامج الفضائية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج مع سيدنا جبريل عليه السلام وأثناء وجودهما في الجنة سمع صوتا جميلا فقال له ما هذا الصوت يا جبريل فقال صوت تسبيح الله فسأله النبي هل الله عز وجل يسبح ؟ فقال جبريل: نعم فسأله النبي: ماذا يقول في تسبيحه؟. فقال جبريل إن الله عز وجل يقول في تسبيحة : "سبقت رحمتي غضبي".

وكشف الداعية الإسلامي عن أن الشخص الذي يتبع هذا التسبيح سيجد البركة في كل شيء كما سيجد كل شيء مختلف عن غيره في العمل بل في كل أمور الحياة وسيشعر بالفارق لافتا إلى أن صيغة هذا التسبيح هي :" سبحان من سبقت رحمته غضبه وهو على كل شيء قدير" . ويجب تكرارها أكثر من مرة والمواظبة عليها .

البركة في الرزق وسببان لانعدامها 

البركة في الرزق لها سببين لانعدامها كما يقول الدكتور محمد وهدان إن البركة في الرزق تعني ثبوت الخير الإلهي فالقليل تشعر انه كثير لافتا الى أن هناك سببان لانعدام البركة.

وأضاف وهدان قائلا السبب الأول في انعدام البركة هو عدم صلاة الفجر في وقتها، وتجد كثيرا من المواطنين يسهرون أمام الفضائيات والأفلام حتى قبل الفجر بثلث الساعة فإذا ما تثائب خلد للنوم دون انتظار صلاة الفجر فنجد المساجد في صلاة الفجر خاوية من المصلين.

وأوضح الداعية الإسلامي ان ثاني أسباب انعدام البركة في الرزق هو عدم الرضا بما قسمه الله لك فتجد الشخص يحصل على 10 آلاف جنيه شهريا من وظيفته وغير راضٍ يريد أكثر فشكر الله على النعمة يترتب عليه البركة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".

البركة في الرزق واعتقاد خاطئ عنها 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء لإن هناك اعتقادا خاطئا لدى بعض الناس حول مفهوم البركة في الرزق حيث يتصور البعض أن من ينفق جنيها يخلف عليه الله باثنين فهذا صحيح ولكن قد يخلف الله على صاحب المال بشئ آخر وهو البركة أي تجد القليل من المال يكفي احتياجاته واحتياجات أسرته، فلا يضطر الى الاستدانة.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة الجمهور قائلا: فقد يخلف الله عليك في الصحة فتجد بدنك سليما ولا تمرض وولدك لا يحتاج الى علاج ومتفوق في دراسته ومنزلك به الخير الكثير ، أو يبعد الله عنك شرا كان سيحدث لك فيكلفك الكثير.
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