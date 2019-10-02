حالة من الرعب.. ثعبان ضخم يهاجم المواطنين في جنوب إفريقيا.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو كشف تفاصيل ظهور ثعبان ضخم في إثارة حالة من الذعر الشديد في جنوب إفريقيا.





وتسبب الثعبان الضخم في إثارة حالة من الذعر الشديد في جنوب إفريقيا، وذلك بسبب مطاردته لمجموعة من السياح ممن يعملون على كشف الحياة البرية.





وبحسب مقطع الفيديو الذي وثق ما حدث، فإن الأفعى يبلغ طولها 17 قدما، وظهرت بشكل مفاجئ، وتوجهت بعد ذلك نحو السيارات على طريق ترابي بالقرب من مدينة ديربان التي تقع جنوب أفريقيا.





وظهرت الأفعى في مقطع الفيديو، وهي تتحرك نحو سيارة "لاند روفر"، وذلك بعد انزلاقها من تحت إحدى القوارب، وحينها حاول أحد المصورين أن يسحبها للخلف من خلال الإمساك بذيلها، لكن الأمر كان صعبا جدا، لدرجة أن المصور بدأ يشعر بحالة من الرعب.



