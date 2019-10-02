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تعليم

التعليم تنتج برنامجا تفاعليا لمنهج connect للصف الأول الابتدائي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
منهج connect
منهج connect
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتاج برنامج تفاعلي لطلبة الصف الأول الابتدائي لمنهج اللغة الإنجليزية "Connect - Primary 1" بهدف تقديم المحتوى للطالب بطريقة جذابة، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، إن البرنامج يجمع بين أساليب الشرح المختلفة من صوتيات وأغاني للأطفال، ورسوم متحركة، وتدريبات وذلك بهدف جذب الطالب في هذه المرحلة العمرية وتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحميله على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير المناهج.

جدير بالذكر أن الوزارة تنتج محتوى إلكتروني للصفوف الدراسية المختلفة يمكن الوصول إليها من خلال بوابة المناهج التعليمية http://elearning1.moe.gov.eg.
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