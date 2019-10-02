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حوادث

لدواع أمنية.. مد أجل الحكم في قضية أنصار بيت المقدس لـ١ ديسمبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل الحكم في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" في لجلسة ١ ديسمبر، لدواع أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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