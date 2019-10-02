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حوادث

الأطواف الأمنية بمصر الجديدة تضبط لصين سرقا أموال موظف

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين عقب قيامهما بخطف حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد المواطنين بمصر الجديدة.

فقد استجابت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور أثناء مرورها لملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لاستغاثة موظف بشركة بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بخطف حقيبة كانت بحوزته وبداخلها 53900 جنيه، خاصة بالشركة عمله حال دخوله أحد البنوك بالمنطقة.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروبهما واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما "طالب وشقيقه عاطل - مُقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل"، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية ملك والدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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