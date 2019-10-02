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أخبار البلد

بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
أهدت الخطوط الإماراتية ممثلة في ثاني الأنصاري، المدير الإقليمي للشركة، اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، درع التميز لقيادات الطيران المدني، على جهودهم المبذولة والتسهيلات المقدمة لجميع الشركات العاملة بمطار القاهرة.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية المنعقدة بمطار القاهرة، اليوم، الأربعاء، بوصول أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية طراز إيرباص 380، قادمة من دبي، في تجربة اختبارية تمهيدا لتشغيل هذا الطراز على رحلاتها بين القاهرة ودبي.

وهبطت في مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي تسع قرابة 7‪00 راكبا، على مهبط 0‪5C بالمطار، وتم استقبالها برش المياه على جسد الطائرة وفقا للبروتوكول المعروف لهبوط طراز جديد في المطار، وسط تجهيزات خاصة لاستقبالها من معدات أرضية وخدمات في مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، تشغيل طراز إيرباص 380، ضمن رحلاتها المجدولة في مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن سلطة الطيران المدني صدقت على طلب الشركة بعد استيفاء الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق.

وأكدت المصادر أن مطار القاهرة الدولي جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات من حيث تجهيزات الممر أو معدات الخدمات وأيضا الحماية المدنية، حيث إن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث تسير 3 ‪ رحلات يوميا من القاهرة، موضحة أنه بعد التجربة الاختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم

تجدر الإشارة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة الدولي هذا الطراز من الطائرات، حيث استقبل A380 أكثر من مرة، كان آخرها في يوليو الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام، حيث وصلت على متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه مشجعو دولته التي تجاوز عددهم 500 راكب، وتم حينها إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
بعد استقبال أكبر طائرة ركاب.. الخطوط الإماراتية تكرم مطار القاهرة.. صور
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