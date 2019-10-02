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حوادث

سيولة على معظم الكباري.. تعرف على النشرة المرورية الصباحية بشوارع القاهرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
صورة أرشيفية - سيارات
صورة أرشيفية - سيارات
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كتب محمد صبرى
شهد معظم محاور وطرق القاهرة، سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء.

وافاد مصدر امنى بمرور القاهرة بأن جميع الطرق الرئيسية تشهد كثافات معتادة وهناك بعض الاعطال غير المؤثرة على الحاله المرورية وتم التعامل معها على الفور.

واشار المصدر إلى ان محاور كوبرى اكتوبر وصلاح سالم والاتوستراد وكورنيش النيل يشهدون سيولة مرورية وسط تواجد أمنى مكثف مع نشر الاوناش المرورية للتعامل الفورى مع اى بلاغات خاصة بالأعطال.

وأوضح المصدر أن اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة قد وجه منذ بداية العام الدراسى بتعزيز الخدمات المرورية على كافة المحاور الهامه لسحب اى كثافات، ومنع التكدسات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة فى ساعات الذروة وقت خروج الموظفين وطلاب المدارس.
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