سيولة على معظم الكباري.. تعرف على النشرة المرورية الصباحية بشوارع القاهرة

شهد معظم محاور وطرق القاهرة، سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء.





وافاد مصدر امنى بمرور القاهرة بأن جميع الطرق الرئيسية تشهد كثافات معتادة وهناك بعض الاعطال غير المؤثرة على الحاله المرورية وتم التعامل معها على الفور.





واشار المصدر إلى ان محاور كوبرى اكتوبر وصلاح سالم والاتوستراد وكورنيش النيل يشهدون سيولة مرورية وسط تواجد أمنى مكثف مع نشر الاوناش المرورية للتعامل الفورى مع اى بلاغات خاصة بالأعطال.



