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أخبار البلد

أبكيتونى ووحشتوني.. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة لجمهورها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحة "إنستجرام" الخاصة بها، فيديو قام متابعوه بإرساله لها يحمل لقطات لها أثناء تقديمها البرنامج على أغنية "مع السلامة" للفنان حمزة نمرة.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "فعلًا أبكيتوني ووحشتوني جدًا، مع السلامة مضحوك علينا من الدنيا ياما".

جدير بالذكر أن ريهام سعيد تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها عن مرضى السمنة التى أغضبت الجمهور منها، مما جعل المجلس القومي للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعة وتم إيقاف برنامج "صبايا" الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة "الحياة" وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.

وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.
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