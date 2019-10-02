شاهد .. اصحى يا مصري وقوم من النوم جيش عمره ما باعك يوم.. جنود يهتفون لمصر

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديو لمجموعة من جنود القوات المسلحة؛ هم يهتفون للدفاع عن مصر.
وجاءت كلمات الأغنية:
أصحى يا مصري وقوم من النوم؛ جيشك عمرهُ ما باعك يوم ؛ جيشك ده معمول على عشانك ؛ وهدفنا حماية أرضك؛ قولت علينا دولا عسكر؛ قالها جاسوس قابض بالأخضر.
قالها حمار من غير ما يفكر؛ قالها خواجة بالعربي مكسر؛ ما يقولهاش مُسلم بيكير ؛ مايقولهاش في بلد الأزهر.
مهما تقولو ومهما تعيدو؛ مصر حتفضل بجيشها أكبر.
أصحى يا جندي وأوعى تنام؛ أعدائك في كل مكان.
وجاءت كلمات الأغنية:
أصحى يا مصري وقوم من النوم؛ جيشك عمرهُ ما باعك يوم ؛ جيشك ده معمول على عشانك ؛ وهدفنا حماية أرضك؛ قولت علينا دولا عسكر؛ قالها جاسوس قابض بالأخضر.
قالها حمار من غير ما يفكر؛ قالها خواجة بالعربي مكسر؛ ما يقولهاش مُسلم بيكير ؛ مايقولهاش في بلد الأزهر.
مهما تقولو ومهما تعيدو؛ مصر حتفضل بجيشها أكبر.
أصحى يا جندي وأوعى تنام؛ أعدائك في كل مكان.