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أخبار البلد

شاهد .. اصحى يا مصري وقوم من النوم جيش عمره ما باعك يوم.. جنود يهتفون لمصر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديو لمجموعة من جنود القوات المسلحة؛ هم يهتفون للدفاع عن مصر.

وجاءت كلمات الأغنية:
أصحى يا مصري وقوم من النوم؛ جيشك عمرهُ ما باعك يوم ؛ جيشك ده معمول على عشانك ؛ وهدفنا حماية أرضك؛ قولت علينا دولا عسكر؛ قالها جاسوس قابض بالأخضر.

قالها حمار من غير ما يفكر؛ قالها خواجة بالعربي مكسر؛ ما يقولهاش مُسلم بيكير ؛ مايقولهاش في بلد الأزهر.

مهما تقولو ومهما تعيدو؛ مصر حتفضل بجيشها أكبر.

أصحى يا جندي وأوعى تنام؛ أعدائك في كل مكان.
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