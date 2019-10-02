بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

يحل فريق الانتاج الحربي ضيفًا على منافسه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، اليوم الاربعاء بالمباراة المقرر لها الانطلاق بتمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام في ثاني جولات الدوري الممتاز.



ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعي الي تحقيق ثاني فوز له في مسابقة الدوري بعدما نجح في تحقيق الفوز على سموحة في الجولة الأولى بهدف دون رد.



وعلى الرغم من أهمية المباراة الا ان المدير الفني السويسري رينيه فايلر استقر على استبعاد 10 لاعبين دفعة واحدة من قائمة اللاعبين، وهم :

مروان محسن، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، للإصابة، وأحمد الشيخ وأليو ديانج وصالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد، وعلي لطفي لأسباب فنية.



وعلى الرغم من تألق الثنائي أحمد الشيخ وأليو ديانج في مباراة الأهلي الأخيرة امام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، الا ان المدير الفني السويسري قرر استبعادهم من تلك المباراة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ثلاث نقاط عقب الفوز على فريق سموحة بهدف دون رد في اولى جولات الدوري الممتاز.



واسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة ادارة لقاء الأهلي والانتاج الحربي لمحمد الصباحي.