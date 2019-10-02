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ثقافة

الهوية المصرية وعلاقتها بإفريقيا .. ندوة بقصور الثقافة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقييم الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بفروعها الثقافية، مجموعة من حملات التوعية، فأقيم يوم ثقافي فني بمركز الربع الثقافي بشارع المُعِز لدين الله الفاطمي، تضمن ندوة بعنوان "الهوية المصرية وعلاقتها بإفريقيا" حاضرها كل من أشرف فوزي المُنسق العام لشارع المُعِز ومدير عام وحدة التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وأخرى بعنوان "كيفية الوقاية من أخطار الحريق" بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية خرز للسيدات.

كما أقام قصر التذوق سيدي جابر بمدرسة "child care academy" ورشة مجسمات فنية وتعليم الأطفال صنع احتياجاتهم الشخصية بيدهم وبأدوات في متناولهم، إلى جانب تصميم برواز لوضع صورة شخصية، وورشة رسم للأطفال بمدرسة أمينة شكري بمناسبة اختيار مصر عاصمة إسلامية 2020 لرسم مساجد، بجانب سهرة من الزمن الجميل بمؤسسة طرح البحر بمشاركة الفنان محمد هدهود.
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