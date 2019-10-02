بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019

موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي



ومن المقرر ان يواجه الأهلي الأنتاج الحربي اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام في اطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والانتاج الحربي

ومن المنتظر ان يذاع لقاء الأهلي والانتاج الحربي اليوم الاربعاء عن طريق قناتي اون سبورت وتايم سبورت، حيث انهم الحاصلين على حقوق بث الدوري المصري بشكل حصري.



التشكيل المتوقع للنادي الأهلي امام الأنتاج الحربي

محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه احمد فتحي ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي والو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد ازارو.



ومن جانبه استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي.





بث مباشر مباراة الأهلي والانتاج الحربي

وخرج من القائمة كلا من:

مروان محسن، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، للإصابة، وأحمد الشيخ وأليو ديانج وصالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد، علي لطفي لأسباب فنية.



كما شهدت القائمة استبعاد أحمد طارق، وعربي بدر وعمار حمدي لاعبي فريق الشباب.

يعد عشاق الساحرة المستديرة المصرية على موعد مع مباراة النادي الأهلي والانتاج الحربي اليوم الاربعاء في الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحرص صدى البلد على إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي بث مباشر، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لـ مباراة الأهلي والانتاج الحربي عبر الرابط المرفق.