شباب أسيوط يتألقون في الكونغ فو ويحصدون مراكز أولى في بطولات الجمهورية.. فيديو وصور

شيماء حسن: تركت الكاراتيه لحبي للكونغ فو ودراستي بطب الأسنان لم تمنعني من ممارستي للعبة

وفاء ماهر: حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية

إسماعيل جمال: حصلت على مركز ثالث جمهورية وأول بكأس أسيوط

مدرب منطقة أسيوط: ألاحظ إقبالا كبيرا على اللعبة خلال الفترة الأخيرة

الكونغ فو لعبة قتالية بدأت في الصين حتى انتشرت في دول العالم للدفاع عن النفس، وبدات هذه اللعبة في الانتشار بمحافظة أسيوط خلال السنوات الأخيرة بين الشباب والفتيات ولاقت نجاحا كبيرًا، حيث حققوا مراكز على مستوى البطولات التي شاركوا بها، ووصل عدد اللاعبين في أسيوط إلى ما يقرب من 1200 لاعب خلال الفترة الأخيرة.وقالت وفاء ماهر، طالبة بالصف الخامس الابتدائي ولاعبة كونغ فو بأسيوط: "بدأت لعبة الكونغ فو منذ 3 سنوات، وفي البداية كنت لا أحبها وأنا ألعب سباحة وغطس، ولكن أهلي شجعوني على لعبها، وبالفعل عندما تعلمتها أحببتها وكان تشجيع والدتي الدائم لي حافزا لتفوقي فيها وحققت فيها بحصولي على أول الجمهورية كما فزت بأول المحافظة، والأول في البطولة التي أقيمت في محافظة المنيا".وقالت شيماء حسن علي محمد، طالبة بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط ولاعبة كونغ فو بأسيوط: "كنت بالعب كاراتيه منذ صغري حتى حصلت على الحزام الأسود في الكاراتيه، وخلال تدريباتي كنت أشاهد تدريبات الكونغ فو، وشدتني هذه العبة القتالية، وأحببت أن أجرب ألعب كونغ فو، وبالفعل نجحت في تدريبات الكونغ فو وشاركت في بطولة الجمهورية عام 2009/2010 وحصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وشاركت أيضا عام 2012 /2013 في بطولة الجمهورية وحصلت على المركز الثالث وحصلت فيها على حزام أصفر اتحاد أفريقي، ورغم انشغالي بالدراسة، خاصة أن كليتي عملية، إلا أنني كنت أحضر التمرين بعد عودتي من الكلية وحصلت على لقب الطالب المثالي بالكلية عام 2015/2016".وأضافت: "وجدت دعما كبيرا من أهلي لكي أنجح في لعبة الكونغ فو، وكان والدي دائما يحضر معي التمرين وسافر معي في جميع البطولات التي شاركت فيها".وقال إسماعيل جمال إبراهيم، لاعب كونغ فو بمركز الغنايم: "بدأت لعبة الكونغ فو منذ عام 2017 وحصلت على مركز أول بوكس في بطولة الجمهورية، وكانت أول مرة أقف على البساط، ومنذ ذلك الوقت أحببت اللعبة وشاركت في سوهاج وفزت بمركز أول 4 مرات، وبعد ذلك جئت للعب في منطقة أسيوط وأول بطولة شاركت فيها كانت كأس أسيوط وحصلت على المركز الأول وشاركت في بطولة الجمهورية الأخيرة وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية والأول على مستوى الصعيد".وقال محمد عادل عبد الوهاب، لاعب كونغ فو طالب بالصف الثاني الثانوي بمركز أبنوب: "أحببت لعبة الكونغ فو لأنها تعتمد على القتال العنيف وحققت أول بطولة في المنيا كانت كيك بوكس وحصلت على بطل جنوب مصر، وحصلت على المركز الأول في بطولة كأس أسيوط وأسعى للحصول على مركز أول في بطولة الجمهورية القادمة".وأكد سيف الدين طارق، لاعب كونغ فو بأسيوط، أنه حقق المركز الأول مرتين على مستوى أسيوط، بالإضافة إلى مركز أول جنوب مصر في الكيك بوكس، وقال: "أحببت اللعبة عن طريق أختي التي كانت تلعبها، وبعد مشاهدتي لها كثيرا وهي تلعبها بدأت ألعبها حتى أحببتها وحققت فيها مراكز والآن أستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة".من جهته، قال الكابتن أحمد حمدان نصير، مدرب بالاتحاد المصري للوشو كونغ فو ورئيس لجنة مسابقات منطقة أسيوط، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير في أسيوط لعبة الكونغ فو، خاصة في البراعم لأن الجميع يريد أن يكون أبناؤهم رياضيين وأبطالا، وساعد على ذلك تشجيع المنطقة للاعبين، على عكس الماضي، حيث لم تكن توجد ميزانية تساعد على دعم المنطقة للاعبين، ولكن الوضع تغير الآن وأصبحت المنطقة تشجع اللاعبين وتدعمهم للمشاركة في البطولات وحققنا بطولات من مختلف الأعمار.وأضاف أن الفتيات يقبلن على اللعبة على عكس الماضي، حيث كان هناك تخوف من مشاركة الفتيات في هذه اللعبة القتالية، ولكن الأمر تغير، وأصبحن يشاركن وحققن مراكز أولى على مستوى الجمهورية، والآن بدأت منطقة أسيوط برئاسة المستشار أحمد عليوة الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة وتجهيز استضافة بطولات جمهورية في أسيوط خلال الفترة المقبلة لدعم اللعبة بشكل أكبر في صعيد مصر، في ظل وصول عدد اللاعبين في أسيوط لنحو 1200 لاعب كونغ فو خلال الفترة الأخيرة.