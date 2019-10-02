أراد تأديبه فقتله.. مصرع طالب على يد والده بإحدى قرى بنى عبيد

لقى طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه على يد والده حيث كان والده يتشاجر معه وقام بضربه بغرض تأديبه، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.



وكانت مستشفى بنى عبيد قد استقبلت أدهم علاء 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة وبه آثار ضرب فى أنحاء متفرقة من جسده.



فيما تبين أن وراء الواقعة والده حيث حدثت مشاده كلامية بينهما وتطورت الى ان قام والده بضربه ضربا مبرحا فى أماكن متفرقة من جسده إلا أنه فقد الوعى وعندما توجه به للمستشفى تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة.