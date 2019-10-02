بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019

موعد مباراة ليفربول وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا



التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا



بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج



وذكرت صحيفة “الاتلتيك” الإنجليزية أن يورجن كلوب سوف يدفع بالمدافع الإنجليزي جو حوميز بديل للمصاب جويل ماتيب، بجوار الهولنديفيرجيل فان دايك اليوم.





ماذا قال كلوب عن مباراة ليفربول وسالزبورج

وأكد المدرب الألماني أنه لم يجرِ حتى الآن اتصالًا مع مدرب اللياقة البدنية للاطلاع على إمكانية الاعتماد على المدافع جويل ماتيب في مباراة يوم الأربعاء التي ستقام على ملعب أنفيلد.



وطالب الألماني يورجن كلوب لاعبي فريقه ليفربول باستعادة روح الرباعية التاريخية ضد برشلونة في مباراة اليوم ضد ريد بل سالزبرج، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون مقابل.



وصرح المدرب الألماني، قائلًا: "دعونا نجعل مباراة اليوم لم شمل مع جماهيرنا الأوروبية، تستند ليالي دوري أبطال أوروبا إلى العروض الجميلة، نتمنى خلق هذا الجو مرة أخرى اليوم".

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم، الأربعاء 2-10-2019 بدوري أبطال أوروبا، ويوفر "صدى البلد" رابطا لمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر.من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا اليوم، الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً باستاد انفيلد في إنجلترا في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.ومن المنتظر أن تنقل مباراة ليفربول وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، الحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط.حراسة المرمى: أدريانخط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسونخط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، هندرسون (نابي كيتا)خط الهجوم: محمد صلاح، سديو ماني، روبيرت فيرمينومن جانبه، أكد يورجن كلوب أن مدافع جون ماتيب تعرض لإصابة عضلية في مباراة ليفربول الأخيرة ضد شيفيلد يونايتد وسوف يغيب عن مباراة اليوم ضد ريدبولسالزبورج النمساوي.