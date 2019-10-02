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رياضة

ملخص وأهداف مباراة لوكوموتيف موسكو ضد أتلتيكو مدريد في دورى أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:23 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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القسم الرياضي
حقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني، الفوز على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب "لوكوموتيف" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للفريق المدريدي في الدقيقة 48، وأضاف زميله الغاني توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 58 ، ليحقق أتليتكو مدريد أول انتصاراته في البطولة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أتليتكو مدريد للنقطة الرابعة في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

ويتقاسم أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الثالثة مع يوفنتوس برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي لوكوموتيف في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد باير ليفركوزن في المركز الأخير بدون نقاط.
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