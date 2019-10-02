ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تعادل ريال مدريد الإسباني، مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.





افتتح النيجيري إيمانيول دينيس التسجيل في الدقيقة 9 بعد خطأ دفاعي في صفوف ريال مدريد، ليعود نفس اللاعب في الدقيقة 40 بسبب خطأ دفاعي مشترك بين خطي الوسط والدفاع ، لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج على ريال مدريد بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني ، دخل ريال مدريد الملعب بروح مغايرة تمامًا، ليسجل سيرجيو راموس الهدف الأول في الدقيقة 55، برأسية رائعة، بعد عرضية من زميله كريم بنزيما.





وقبل المباراة بخمس دقائق ، وبرأسية أيضًا، عادل البرازيلي كاسميرو النتيجة لريال مدريد بعد عرضية رائعة من الألماني توني كروس.





يذكر أن كلوب بروج قد أكمل المباراة بـ10 لاعبين ، بعد طرد فيرمير قائد الفريق في الدقيقة 84 .



