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اقتصاد

يدعم تصنيف مصر.. زيادة الاحتياطي النقدي تعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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ياسر جمعة

أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ارتفع بنحو 148 مليون دولار، خلال الشهر الماضي، وأن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 45.117 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وهو مستوي غير مسبوق مما يعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمسار الذي يتبعه البنك المركزي المصري في ادارة السياسة النقدية.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق، ان ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي أعلي مستوياته منذ سنوات مسجلًا ارتفاع 149مليون دولار يعد دليل علي قوة موقف الدولة و قدرتها علي تغطيه الاستيراد من ٥ إلي ٦ اشهر وكذلك دليل علي قدرة الدولة علي سداد ديونها فضلًا عن اعطائه ثقة للمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وانه علي الطريق الصحيح.

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، ان من أهم العوامل الايجابية التي ساهمت في تحسن الاحتياطي النقدي، ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن الإيرادات في قطاع السياحة وارتفاع إجمالي الصادرات المصرية.

وتابع أبو الفتوح، ان الاحتياطي النقدي المصري مر بمراحل صعبة للغاية حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيا حتى بلغ أعلى مستوى له في سبتمبر الجاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي حسام سويد الغايش ، إن احتياطي النقد الأجنبي هو الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.

وتابع ان البنك البنك يحتفظ بهذه الأصول بمختلف العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، حيث يتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية بالإضافة إلى ما يملكه من رصيد ذهبي ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

واكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ان ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له 45.1 مليار دولار، يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، فوصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم، اذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا الى 8 أشهر، وأتوقع وصول الاحتياطى النقدي إلى 50 مليار دولار.

وتابع، يعزز ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج .

وأضاف الشافعي، ان زيادة الاحتياطى النقدي سيساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.

وتجدر الإشارة الى أن جميع دول العالم تمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية، وتستخدم الاحتياطيات كمصدر دعم في أوقات الأزمات المحتملة، وخاصة الأزمات في ميزان المدفوعات.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.

ويستخدم احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة وان كان حاليا يتم هذا بخاصية الانتربنك بين البنوك العاملة فى مصر ويكون السعر وفقا لآليات العرض والطلب على العملات المختلفة .

ويعد الاحتياطي النقدي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد للمواد الأساسية ولقد سجل الاحتياطي النقدي نموًا على مدار الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 6.11% مرتفعًا بنحو 2.61 مليار دولار، ليسجل 45.117 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2019 مرتفعا من 44.97 مليار دولار في نهاية اغسطس 2019، مقابل 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، ولقد قامت مصر بسداد حوالى 36.7 مليار دولار من هام 2015 وحتى الآن مما يعنى أن الأرصدة النقدية من العملات الأجنبية فى تزايد مما يعنى تحسن قيمة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية.

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