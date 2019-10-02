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توك شو

بتخفيضات كبيرة.. الزراعة توفر تقاوى هذه المحاصيل الشتوية.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:23 م
تقاوى زراعية
تقاوى زراعية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم توفير أصناف جديدة للمزارع لزيادة الإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية.

وكشف محمد القرش، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، عن توفير وزارة الزراعة بذورا وتقاوى من القمح والفول وجميع المحاصيل التى تزرع فى الموسم الشتوى للجمعيات الزراعية بنسبة 80%، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم توفير التقاوى بجميع أنحاء المحافظات.

وأوضح محمد القرش أن كارت الفلاح سيتم استخدامه خلال الفترة القادمة لضبط منظومة التعامل مع المزراع لاحتوائه على قاعدة بيانات واضحة بمقننات زراعية متاحة، لصرف التقاوى والأسمدة المطلوبة منه، مشيرا إلى أنه تم صرف التقاوى بأسعار تراعى ظروف الكادحين من المزارعين.

وأكد محمد القرش أن وزارة الزراعة شكلت لجان مراقبة لمتابعة الأسواق لضبط أى تلاعب بالأسعار ووصولها للمزارع بأسعار مخفضة، وفى حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
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