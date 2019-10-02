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أخبار العالم

روحاني: الفرصة لا تزال متاحة أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم /الأربعاء/ إن الطريق لم يغلق أمام الأوربيين لإنقاذ الاتفاق النووي، وتحقيق مصالح إيران.
وأكد روحاني في كلمة ألقاها خلال اجتماع للحكومة، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن طهران تسعي لمفاوضات تحقق نتائج حقيقية، كما أن بلاده موجودة في كل الساحات.
وأعرب عن تقديره للدور الذي قام به كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.
وتابع "عندما ترفع أمريكا جميع العقوبات عن إيران، وتبدأ طهران بتصدير النفط وتستلم عوائدها، ستعود العلاقات طبيعية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت العراقيل وحالت دون تحقيق أى نتائج إيجابية في نيويورك.
وأضاف إن إيران ترحب بإعادة تشكيل اجتماع علي مستوى مجموعة (5+1) ، لافتا إلى أن هذه المجموعة لها مقررات مبنية علي احترام الاتفاق النووي وتطبيقه.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا ، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، ثم وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.
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