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مرأة

أيهما أجمل.. مى سليم وشقيقتيها فى إطلالة عصرية.. شاهد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة مى سليم ستورى جديدة لها برفقة شقيقتيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بـ تي شيرت أبيض نصف كم ، وبنطلون رياضى أسود ، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية وأحمر شفاة باللون البيج.

وظهرت شقيقتها ميس حمدان بفستان ملون وقصير بدون أكمام، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ،واعتمدت على الميكب بألوان هادئة

وارتدت دانا حمدان تى شيرت مخطط بدون أكمام ،وتركت شعرها منسدلًا ، وأضافت لمسات رقيقة من الميكب تتناسب مع إطلالتها

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