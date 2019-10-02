ضبط شخص نصب على راغبي السفر للخارج بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم .



تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (5 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص (معلم أول إبتدائى - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (284،500 مائتان وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهم بها، إلا إنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



بالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.



بإستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.