المؤسسات العلاجية تشن حملات مفاجئة على 161 مركزًا طبيًا خاصًا بـ12 محافظة .. وتقرر غلق وانذار عشرات المجمعات المخالفة خلال شهرين

الصحة:

اغلاق 5 مستشفيات و12 مركزًا طبيًا و20 مركز ليزر

اغلاق 3 مراكز كلى و16 عيادة و6 معامل و7 بنوك دم

إغلاق 5 مستشفيات ومركز طبي إغلاقًا جزئيًا

إغلاق 30 مركزًا مخالفا بمحافظات أسوان والأقصر والقاهرة وجنوب سيناء والسويس وإنذار 51 مركزًا لتلافي المخالفات

انذار19 مركز كلى خاصًا بمحافظات الجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية بتلافي المخالفات



صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، جاء ذلك خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على 161 مركزًا طبيًا خاصًا، بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية.



وأكد " مجاهد" أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية الغير حكومية، حفاظًا على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن المنشآت الطبية التي تم إغلاقها عبارة عن 5 مستشفيات و12 مركزًا طبيًا و20 مركز ليزر و3 مراكز كلى و16 عيادة و6 معامل و7 بنوك دم، إضافةً إلى إغلاق 5 مستشفيات ومركز طبي إغلاقًا جزئيًا.



ومن جانبها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم المرور على 103 مراكز طبية شاملة خاصة بمحافظات أسوان والأقصر والقاهرة وجنوب سيناء والسويس، حيث تمت التوصية بإغلاق 30 مركزًا منها لمخالفتها الاشتراطات الطبية، وإنذار 51 مركزًا لتلافي المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، كما تم المرور على 18 مركز قسطرة خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وإنذار 17 مركزًا منها بتلافي المخالفات.



وأشارت " الشاعر" إلي أنه تم المرور على 19 مركز كلى خاصًا بمحافظات الجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية وإنذارها بتلافي المخالفات، لافتةً إلى المرور أيضًا على 21 مركزًا خاصًا لعلاج الليزر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تمت التوصية بإغلاق 10 مراكز وإنذار 10 أخرى بتلافي المخالفات.



وأكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية، والحصول على التراخيص اللازمة لإدارة هذه المنشآت؛ حرصًا على صحة المرضى.

