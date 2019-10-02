أمين عمر حكما لـ مباراة سموحة وإنبي بـ الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة سموحة مع انبي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في بداية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
أمين عمر ويعاونه شهاب راشد ومحمد صلاح عبد الفتاح، واحمد حمدي حكما رابعا
وتستأنف اليوم الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهتين الأهلي ضد الإنتاج الحربي، والاسماعيلي ضد المصري البورسعيدي.
أمين عمر ويعاونه شهاب راشد ومحمد صلاح عبد الفتاح، واحمد حمدي حكما رابعا
وتستأنف اليوم الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهتين الأهلي ضد الإنتاج الحربي، والاسماعيلي ضد المصري البورسعيدي.