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رياضة

أمين عمر حكما لـ مباراة سموحة وإنبي بـ الدوري المصري

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:28 م
أمين عمر
أمين عمر
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نور عادل - يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة سموحة مع انبي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في بداية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

أمين عمر ويعاونه شهاب راشد ومحمد صلاح عبد الفتاح، واحمد حمدي حكما رابعا

وتستأنف اليوم الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهتين الأهلي ضد الإنتاج الحربي، والاسماعيلي ضد المصري البورسعيدي.

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