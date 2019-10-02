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أخبار العالم

تطور خطير.. السلطات الروسية تفتح النار على زورق كوري شمالي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:25 م
السلطات الروسية تفتح
السلطات الروسية تفتح النار على زورق كوري شمالي
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رويترز
نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن حرس الحدود الروسي فتح النار على زورق صيد كوري شمالي، واعتقل أفراد طاقمه البالغ عددهم 21 بتهمة الصيد غير المشروع في بحر اليابان.

وقال الجهاز إن خمسة أشخاص أصيبوا في الواقعة التي تسببت في حريق على متن الزورق.

وهذه رابع واقعة من نوعها في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، احتجزت روسيا ثلاث سفن كورية شمالية وأكثر من 200 بحار.
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