عبد العال يرفع أعمال الجلسة العامة لتشكيل اللجان النوعية

رفع منذ قليل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ليتمكن النواب من مراجعة كشوف التشكيلات النهائية للجان، بعد تعديل بعض الأعضاء رغبات انضمامهم اليها بدور الانعقاد الجديد، استعدادا لاجراء انتخابات اللجان النوعية اليوم.



وكشفت مصادر برلمانية، عن توافق لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب، على اختيار النائب هشام الحصري، رئيسا للجنة في دور الانعقاد الخامس، بدلا من النائب هشام الشعيني، الذي تولى رئاسة اللجنة على مدى أدور الانعقاد الأربعة الماضية.



وأوضحت المصادر أن النائبين مجدي ملك، ورائف تمراز، وكيلي اللجنة.



كما كشفت المصادر، عن توافق لجنة الاسكان بالمجلس، عن اختيار النائب عماد سعد حمودة رئيسا، والنائبين يسرى المغازى ومحمد الحصى، وكيلين، والنائب محمد اسماعيل أمينا للسر.



وأوضحت المصادر، أن باقى اللجان، تتجه للابقاء على رؤساءها السابقين فى دور الانعقاد الماضى، كما هم، مع اجراء تغييرات طفيفة فى باقى مناصب هيئات مكاتبها.



ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة اليوم، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناسب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.



ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في نهاية اليوم.