الأسواق اليوم.. ارتفاع طفيف في سعر الدولار وانخفاض باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. جرام الذهب عيار 21 يسجل 670 جنيها.. واستقرار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

الأسواق اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار وتراجع العملات الأجنبية

ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

انخفاض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه



انخفاض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه



تراجع سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري

انخفاض سعر الين الياباني أمام الجنيه

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر 2-10-2019

يستعرض "صدى البلد" أسعار السلع في الأسواق اليوم الأربعاء 2-10-2019 وسط ارتفاع طفيف في سعر الدولار واستقرار أسعار الذهب والخضراوات والفاكهة.وارتفع سعر الدولار بشكل طفيف أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 2-10-2019، ليسجل زيادة قرشين في سعري الشراء والبيع، فيما انخفضت باقي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.بلغ سعر الدولار نحو 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني بمصر، وفي بنك مصرف أبو ظبي الاسلامي سجل 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنك عودة 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول والبنك العربي التجاري الدولي سجل 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع بنك قناة السويس، وفي بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.بينما سجل اليورو الأوروبي انخفاضا طفيفا اليوم، الأربعاء 2-10-2019- مسجلا 17.66 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد.سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.85 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع منخفضا 10 قروش.سجّل الفرنك السويسرى نحو 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.سجل 100 ين يابانى نحو 14.96 جنيه للشراء و15.00 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش.بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، 2-10-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق، 670 جنيهًا.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 670 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 766 جنيهًا.وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 574 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 447 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23814 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5360 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788.571 جنيه.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 2-10-2019 في سوق العبور.وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه، والكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 12 و18 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.وتراوح الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، والبامية بين 15 و20 جنيها.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، والتين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.وسجّلت المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.