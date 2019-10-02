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تنمية وتثقيف الفلاح.. معهد الإرشاد الزراعي يكشف أهمية المدارس الحقلية.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:53 م
الفلاح المصري
الفلاح المصري
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هاني حسين
قال محمد قاسم رئيس بحوث معهد الإرشاد الزراعي: إن المدارس الحقلية طريقة من طرق الإرشاد التي تعتمد على قدرة المزارع على تعليم نفسه أساليب الزراعة الحديثة.

وأضاف محمد قاسم في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن فلسفة المدرسة الحقلية هي أن يتعلم المزارع من الغيط بالممارسة وبشكل عملي لأن الحقل هو مدرسة المزارع.

وتابع محمد قاسم:" الفلاح المصري من أذكى المزارعين في العالم، ونعلم المزارع التقنيات الجديدة في الزراعة لتثقيف الفلاحين بطرق الزراعة الجديدة".

وأكمل محمد قاسم:" المدارس الحقلية طريقة جديدة بدأت في اندونيسيا في الثمانينيات ودخلت مصر في التسعينات ومصر من أولى الدول في الشرق الأوسط التي يدخل فيها المدارس الحقلية".
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