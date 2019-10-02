تنمية وتثقيف الفلاح.. معهد الإرشاد الزراعي يكشف أهمية المدارس الحقلية.. فيديو

قال محمد قاسم رئيس بحوث معهد الإرشاد الزراعي: إن المدارس الحقلية طريقة من طرق الإرشاد التي تعتمد على قدرة المزارع على تعليم نفسه أساليب الزراعة الحديثة.



وأضاف محمد قاسم في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن فلسفة المدرسة الحقلية هي أن يتعلم المزارع من الغيط بالممارسة وبشكل عملي لأن الحقل هو مدرسة المزارع.



وتابع محمد قاسم:" الفلاح المصري من أذكى المزارعين في العالم، ونعلم المزارع التقنيات الجديدة في الزراعة لتثقيف الفلاحين بطرق الزراعة الجديدة".



وأكمل محمد قاسم:" المدارس الحقلية طريقة جديدة بدأت في اندونيسيا في الثمانينيات ودخلت مصر في التسعينات ومصر من أولى الدول في الشرق الأوسط التي يدخل فيها المدارس الحقلية".

