تنمية وتثقيف الفلاح.. معهد الإرشاد الزراعي يكشف أهمية المدارس الحقلية.. فيديو

قال محمد قاسم رئيس بحوث معهد الإرشاد الزراعي: إن المدارس الحقلية طريقة من طرق الإرشاد التي تعتمد على قدرة المزارع على تعليم نفسه أساليب الزراعة الحديثة.
وأضاف محمد قاسم في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن فلسفة المدرسة الحقلية هي أن يتعلم المزارع من الغيط بالممارسة وبشكل عملي لأن الحقل هو مدرسة المزارع.
وتابع محمد قاسم:" الفلاح المصري من أذكى المزارعين في العالم، ونعلم المزارع التقنيات الجديدة في الزراعة لتثقيف الفلاحين بطرق الزراعة الجديدة".
وأكمل محمد قاسم:" المدارس الحقلية طريقة جديدة بدأت في اندونيسيا في الثمانينيات ودخلت مصر في التسعينات ومصر من أولى الدول في الشرق الأوسط التي يدخل فيها المدارس الحقلية".
وأضاف محمد قاسم في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن فلسفة المدرسة الحقلية هي أن يتعلم المزارع من الغيط بالممارسة وبشكل عملي لأن الحقل هو مدرسة المزارع.
وتابع محمد قاسم:" الفلاح المصري من أذكى المزارعين في العالم، ونعلم المزارع التقنيات الجديدة في الزراعة لتثقيف الفلاحين بطرق الزراعة الجديدة".
وأكمل محمد قاسم:" المدارس الحقلية طريقة جديدة بدأت في اندونيسيا في الثمانينيات ودخلت مصر في التسعينات ومصر من أولى الدول في الشرق الأوسط التي يدخل فيها المدارس الحقلية".