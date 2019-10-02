رقم خيالى.. تحقيق هذه النسبة بزيادة الإستثمارات الحكومية.. فيديو

قالت الدكتورة، سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مبادرة الموازنة التشاركية" تهدف لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق.





وكشفت سارة عيد، خلال استضافتها على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأربعاء، عن زيادة الإستثمارت الحكومية بلغت 40 %، لافتة إلى أن الحكومة نفذت مشاريع الإسكان الإجتماعى بمجهودات مضنية خلال الفترة الماضية.





وأوضحت سارة عيد، أن هناك فارقا بين الممول الذاتى عن نظيره الممول من الخزانة المالية، لافتأ إلى أن الأخير سجل معدلات ونسب صعود مرتفعة سواء كان فى مجالات التعليم والصحة.



