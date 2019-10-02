Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رقم خيالى.. تحقيق هذه النسبة بزيادة الإستثمارات الحكومية.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:53 م
استثمارات حكومية
استثمارات حكومية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة، سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مبادرة الموازنة التشاركية" تهدف لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق. 

وكشفت سارة عيد، خلال استضافتها على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأربعاء، عن زيادة الإستثمارت الحكومية بلغت 40 %، لافتة إلى أن الحكومة نفذت مشاريع الإسكان الإجتماعى بمجهودات مضنية خلال الفترة الماضية. 

وأوضحت سارة عيد، أن هناك فارقا بين الممول الذاتى عن نظيره الممول من الخزانة المالية، لافتأ إلى أن الأخير سجل معدلات ونسب صعود مرتفعة سواء كان فى مجالات التعليم والصحة. 

وتابعت سارة عيد، أن وزارة التعليم قامت بتنفيذ 10 مدارس تقوم فيها بربط الدراسة بسوق العمل بشكل مباشر، لافتة إلى أن موانة المواطن تحتوى على دعم الأنشطة الإقتصادية، الأجور والمعاشات، برامج التعليم والصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تبدأ تطبيق تشاركية الموازنة خلال العام المالي المقبل

يحدد فيها المواطن أولويات الإنفاق.. كل ما تريد معرفته عن الموازنة التشاركية للدولة

المالية: أول مبادرة حكومية بالإسكندرية لتطبيق الموازنة التشاركية.. تعميق المشاركة المجتمعية والتخطيط التشاركى وتحديد أولويات الإنفاق

وزارة المالية تصدر للعام السادس على التوالي موازنة المواطن للمشاركة المجتمعية

موازنة المواطن.. المالية: 4.2 مليار جنيه لإنشاء دور حضانة جديدة بمحافظات الصعيد

ترشيحاتنا

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

أول مهمة رسمية لـ حسام البدري ومحمد بركات.. تعرف عليها

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

مقابل عمولات.. سقوط أزهرى يستخدم فيس بوك فى بيع الأعضاء البشرية

كيف سخر نجيب ساويرس من استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

Advertisements

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

حدث نادر فى السعودية.. إعصار هيكا يضرب 6 مناطق فى المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. زوجة تامر حسني فى إطلالة باللون الفسفوري

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»