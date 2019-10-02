المرشد الإيراني يكشف عن قرار خطير يقضي على الاتفاق النووي

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء إن بلده سيواصل خفض التزاماته بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى يصل الاتفاق إلى "النتيجة المرغوبة".



وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري: "سنواصل خفض التزاماتنا".



وتابع قائلا: "المسؤولية تحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص... على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة".