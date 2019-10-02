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اقتصاد

مبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:27 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية بتراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2019، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المصريين مقابل المشتريات العربية والأجنبية.

هبط مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.44% مسجلا مستوى 14,433.47 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 522.99 نقطة.

وخسر مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.64% مسجلا 1,405.54 نقطة.

وسجلت قيمة التداول 330,1 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم، بعد أن تم التداول على 112.7 مليون سهم، بتنفيذ 10796 عملية.
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