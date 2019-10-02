مبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية بتراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2019، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المصريين مقابل المشتريات العربية والأجنبية.
هبط مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.44% مسجلا مستوى 14,433.47 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 522.99 نقطة.
وخسر مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.64% مسجلا 1,405.54 نقطة.
وسجلت قيمة التداول 330,1 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم، بعد أن تم التداول على 112.7 مليون سهم، بتنفيذ 10796 عملية.
هبط مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.44% مسجلا مستوى 14,433.47 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 522.99 نقطة.
وخسر مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.64% مسجلا 1,405.54 نقطة.
وسجلت قيمة التداول 330,1 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم، بعد أن تم التداول على 112.7 مليون سهم، بتنفيذ 10796 عملية.