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مرأة

بجيبة قصيرة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما شريف منير، بجيبة قصيرة باللون الرمادى، وتي شيرت باللون البرتقالي، وكارديجان طويل باللون الأسود، وارتدت شرابا طويلا باللون الرمادى، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود.

وتركت أسما شريف منير شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود كأيشادو، وأحمر شفاة باللون البينك.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات وأكتفت بقرط صغير وخاتم لليد، وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها.
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